Kẻ săn giấc mơ Sbobet là một trong những trò chơi chất lượng tại Casino trực tuyến . Điều này một phần là do tính chất sôi động kết hợp với vòng quay may mắn. Do đó đây chính là lựa chọn tuyệt vời cho anh em cá cược muốn thử vận may. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về game kẻ săn giấc mơ này nhé.

Tìm hiểu về game Casino kẻ săn giấc mơ

Kẻ săn giấc mơ hay còn gọi là Dream Catcher, một hình thức cá cược game truyền hình được yêu thích nhất hiện nay. Với tỷ lệ chiến thắng khá cao, Dream Catcher thu hút một lượng lớn người chơi tại chuyên mục casino trực tuyến Sbobet. Trò chơi này thậm chí còn được sử dụng trong các chương trình truyền hình và tại các sòng casino thực tế.

Giao diện Màu sắc chủ đạo trong trò chơi này là Đen kết hợp với nhiều màu sắc khác. Kết hợp với âm nhạc vui nhộn giúp người chơi giải trí. Mục tiêu đặt cược Lựa chọn cửa cược sao cho trùng với kết quả mà kim dừng lại trên bánh xe tròn. Mức cược Từ 2.000 – 20.000.000đ Tỷ lệ thưởng Mức thưởng tối đa là VN 210.000.000 hoặc 20.000x cược. Các ưu đãi Siêu ưu đãi hoàn trả 2% khi chơi Casino, tham gia giải đấu hàng ngày tại casino Evolution,…

Tại sao nên tham gia cược Dream catcher tại Sbobet?

Như vậy có thể nói trò chơi này đã gây được nhiều tiếng vang trên thị trường cá cược hiện nay. Vậy đặc điểm nổi trội game kẻ săn giấc mơ nào khiến cho nhiều người chú ý? Cùng điểm danh một số ưu điểm ngay dưới đây.

Đa dạng mức cược

Hiện nay trò chơi kẻ săn giấc mơ rất được nhiều người chú ý đến bởi cách chơi đơn giản. Ngoài ra anh em có thể đặt với nhiều mức cược khác nhau tại Sbobet. Cụ thể mức tối thiểu là 2.000 và tối đa 20.000.000

Tỷ lệ trả thưởng cho từng ô cược chính như sau:

Số trên vòng quay Số trên ô Trả thưởng RTP 1 23 1 ăn 1 95.24% 2 15 1 ăn 2 95.31% 5 7 1 ăn 5 90.42% 10 4 1 ăn 10 95.65% 20 2 1 ăn 20 91.80% 40 1 1 ăn 40 89.88% 2x 1 Nhân tiền trả thưởng của con số thắng tiếp theo với 2x 7x 1 Nhân tiền trả thưởng của con số thắng tiếp theo với 7x

Tham gia đặt cược dễ dàng

Hiện tại cách chơi cũng như luật cược Dream catcher vô cùng đơn giản mà bất kì ai cũng có thể hiểu. Do đó anh em chỉ cần đọc bài viết này kết hợp với những kinh nghiệm Casino trước đó là có thể tham gia và đem về nhiều phần thưởng có giá trị.

Giao dịch nhanh chóng

Nhà cái Sbobet hiện nay nằm trong TOP trang cược có tốc độ giao dịch nhanh nhất. Chính vì vậy mà việc nhận thưởng hay cá cược tại Kẻ săn giấc mơ luôn khiến nhiều người yên tâm bởi tính minh bạch – rõ ràng. Trung bình thời gian anh em có thể rút tiền thưởng về tài khoản từ 1 – 5 phút.

Nhiều ưu đãi khủng

Ngoài ra để hỗ trợ cho người chơi Dream catcher, trang cược Sbobet đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi. Với những ưu đãi từ nhà cái mới nhất anh em có thể tiết kiệm được tiền cược, hơn nữa nhận thưởng cao hơn.

Hơn nữa mỗi tuần anh em sẽ được hệ thống tự động tham gia vào bảng xếp hạng Casino tại trò chơi đó. Người ở vị trí càng cao tiền thưởng từ Sbobet càng lớn.

Làm sao để chơi Kẻ săn giấc mơ Sbobet?

Sau khi đã hiểu được trò chơi Dream catcher và những ưu điểm của Kẻ săn giấc mơ thì chúng ta tiếp tục xem đến phần cách chơi. Như đã nói để chơi game này hết sức đơn giản. Anh em chỉ cần thực hiện và lưu ý những vấn đề dưới đây:

Luật chơi

Luật chơi Dream Catcher rất đơn giản, bạn chỉ cần nhớ những thông tin sau để không bỡ ngỡ trước các trận đấu. Đầu tiên, bạn đặt cược vào một trong 6 cửa cược chính: 1, 2, 5, 10, 20, và 40.

Sau đó, dealer sẽ quay bánh xe, và kết quả sẽ phụ thuộc vào ô mà kim chỉ dừng lại và xem nó có trùng với cửa bạn đã đặt cược hay không. Nếu trùng, bạn sẽ thắng cược và nhận về số tiền tương ứng với tỷ lệ trả thưởng của ô đó.

Nếu bánh xe dừng lại ở cửa 2x hoặc 7x anh em sẽ tiếp tục tham gia trận đấu. Lần quay tiếp theo, nếu bạn trúng thưởng sẽ nhận được số tiền gấp đôi hoặc gấp bảy lần.

Thao tác đặt cược

Bước 1: Truy cập link vào Sbobetvn nếu người chơi đã là thành viên chính thức của nhà cái. Trường hợp chưa có tài khoản, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của nhà cái ở góc phải màn hình.

Tiếp theo: Sau khi đã truy cập được vào trang chủ Sbobet trên thanh menu bạn chọn vào mục casino trực tuyến Casino Evilution => chọn game Kẻ Săn Giấc Mơ.

Sau khi đã truy cập được vào trang chủ Sbobet trên thanh menu bạn chọn vào mục => chọn game Bước 3: Trang web sẽ nhanh chóng chuyển hướng giao diện đến trò chơi. Nhiệm vụ của bạn là chọn cửa cược với số tiền tương ứng để bắt đầu trải nghiệm game.

Một số lưu ý khi tham gia cá cược Dream catcher

Mặc dù cách chơi Kẻ săn giấc mơ rất đơn giản nhưng không phải ai cũng thuận lợi cá cược thành công. Để anh em đặt cược và trải nghiệm trò chơi thành công thì chúng tôi cũng lưu ý một số vấn đề dưới đây:

Thời gian đặt cược: Người chơi có thời gian đặt cược trong mỗi ván Dream Catcher là 10 giấy. Sau thời gian nhà hệ thống sẽ đóng cược, người chơi không được tham gia.

Người chơi có thời gian đặt cược trong mỗi ván Dream Catcher là 10 giấy. Sau thời gian nhà hệ thống sẽ đóng cược, người chơi không được tham gia. Cách xử lí sự cố: Nếu có lỗi trong trò chơi hệ thống sẽ tạm dừng cho đến khi người chủ trì/ người dẫn trò chơi thông báo bên dịch vụ . Bạn sẽ được thông báo vấn đề đang điều tra và khắc phục. Nếu quản lí có thể xử lí ngay thì vòng chơi được tiếp tục ngược lại không xử lí được thì tiền sẽ hoàn trả cho anh em.

Nếu có lỗi trong trò chơi hệ thống sẽ tạm dừng cho đến khi người chủ trì/ người dẫn trò chơi thông báo bên dịch vụ . Bạn sẽ được thông báo vấn đề đang điều tra và khắc phục. Nếu quản lí có thể xử lí ngay thì vòng chơi được tiếp tục ngược lại không xử lí được thì tiền sẽ hoàn trả cho anh em. Mức cược tối thiểu/ tối đa: Trong game Dream Catcher có mức cược tối thiểu là 2.000 và tối đa 20.000.000đ.

Trong game Dream Catcher có mức cược tối thiểu là và tối đa Xem các tính năng trong game: Mỗi trò chơi sẽ chơi sẽ có những tính năng hỗ trợ cho anh em, tương tự kẻ săn giấc mơ cũng vậy. Hãy đăng ký tham gia trò chơi và sử dụng thật hợp những tính năng này để chiến thắng.

Bên trên là những thông tin liên quan đến game Kẻ săn giấc mơ Sbobet đầy đủ nhất. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi giúp bạn nắm được luật và cách chơi Dream Catcher cho mình.